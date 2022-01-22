Altcoin yatırımcıları şimdi ne yapmalı?

Barış ERKAYA

Geçen hafta Bitcoin için 2022’de dibin de dibi olabileceğine dikkat çekmiştik. Ondan önceki hafta ise 2022’nin ilk çeyreğinde kripto para yatırımcıları için acı verici seansların yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Elbette bunların hepsi trendi iyi analiz eden uzmanların öngörülerinden ibaretti. Gelinen noktada Bitcoin, 2019’un ikinci yarısından bu yana ilk kez 10 haftalık kapanışının 7’sini düşüşle yapmaya doğru ilerliyor. Elbette bugün ve Pazar günü eğer bir sürpriz olur da BTC 43 bin doların üzerine bir anda sıçramazsa.

Dikkat! İkinci bir düşüş hala mümkün!

Ki böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde artık zaten bambaşka bir senaryo konuşmaya başlayacağımız ve Bitcoin’de sert bir yukarı ralli başlayacağı görüşü hakim. Fakat eğer bu haftanın kapanışı mevcut şekliyle yani düşüşle olursa, bu durumda Bitcoin’de 37 binli seviyelere yeniden bir hareketlenme olasılığının altı çiziliyor.

Teknik analizcilere göre kripto paraların amirali olan Bitcoin’in yukarı güçlü bir ralli başlatmasının en önemli sinyallerinden birinin çok keskin bir dip hareketinden sonra hiç vakit kaybetmeden yukarı sert bir toparlanma olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok tecrübeli kripto para yatırımcısının bile önceki 39 bin sarkması sırasında dönüşün başladığı gerekçesiyle alım yaptığı ve terse düştüğü bu ortam aslında soru işaretlerinin ciddi arttığı bir ortam.

Fakat soru işaretlerinin arttığı dönemler potansiyel/risk oranının da genellikle yükseldiği dönemlerse bu durumda piyasada ciddi fırsatlar da var demektir.

ŞİMDİ SAKİN KALIP FIRSAT KOLLAMA ZAMANI

Peki bu durumda sıradan bir kripto para yatırımcısı ne yapmalı? Bitcoin’de 43 bin dolara kadar geçen hafta içinde gerçekleşen sert çıkış aslında 37 binlere geri dönüş öncesinde satıp geri alma fırsatı yaratmıştı. Fakat mevcut seviyelerde artık büyük bir panikle hareket etmek için pek bir sebep kalmadı. Bitcoin’de halen 35 bin dolarlı seviyelere çekilme olasılığına vurgu yapılıyor. Fakat piyasa uzmanlarına göre elinde özellikle alt coin olan yatırımcılar açısından geçen haftaya göre çok daha düşük bir risk barındırıyor. Yukarıda ise potansiyel olarak en az 69 bin zirvesi, kimi Bitcoin analistine göre ise 120-150 bin dolarlar potansiyeli bulunuyor. Elbette bu süreç birkaç haftalık değil birkaç aylık bir vadede gerçekleşebilecek bir senaryoyu işaret ediyor.

Bu nedenle uzmanlara göre şimdi alt coin yatırımcılar açısından panik yapma değil sakin kalma, eğer kenarda tutulan ihtiyat nakdi varsa yeni geri çekilmelerde maliyet düşürme zamanı. Kripto paralarda beklenen rallide ise uzun süredir büyük bir yukarı hareket gerçekleştirmemiş, sağlam projeye sahip kripto paraların da daha sert bir tepki yükselişi yaşayabileceği ifade ediliyor. Ki geçen hafta aslında bazı alt coin'lerde bunun erken başlamış bazı örneklerini görmeye başladık.