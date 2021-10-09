Altcoinler için vakit çok erken

Barış ERKAYA

Bitcoin, özellikle ABD’den beklenen haberlerle tahminlerin ötesinde bir hızla 50 bin seviyesini aştı. 50 bin seviyesi, 40 binlere doğru geri çekilmiş Bitcoin için aşılması zor bir direnç olarak gösterilse de buranın hızla aşılması çok ama çok kolay oldu. Fakat bu hareket şu anlık sadece BTC yatırımcılarını mutlu etmiş görünüyor. Çünkü Bitcoin’in yükselişi altcoinlerin (bazı istisnalar hariç) bırakın değer kazanmayı çoğunlukla değer kaybetmesine neden oluyor.

Aslında böyle olması da gayet doğal. Çünkü eğer kripto paralar için büyük beklentiler varsa bütün sermaye önce amiral gemi olan hacimli Bitcoin’e gidiyor. Ayrıca kurumsal yatırımcıların birkaç istisnai altcoin hariç yatırım yapmayı kabul ettikleri tek kripto para da Bitcoin.

Hal böyle olunca altcoinlerin yükselebilmesi için Bitcoin’de beklentinin en azından kısa vadede bitmiş olması gerekiyor. Böylece BTC’de elde edilen kârın hiç olmazsa bir bölümünün altcoinlere kayması ve bu defa daha riskli ama daha yüksek bir getirinin peşine düşmesi mümkün oluyor.

Peki BTC’de beklenti bitti mi? Tam aksine Bitcoin için yeni bir rallinin başında olunduğunu söyleyenler büyük çoğunlukta. Hedef gösterilen nokta ise önce 60 bin ve ardından 100 bin dolar seviyeleri.

BTC YATAYA GİRMEDEN ASLA!

Altcoin zamanlamasını kripto para analistleri BTC dominance, yani Bitcoin’in piyasa hakimiyeti göstergesi ve Altcoin Season Index yani altcoin mevsimi indeksi ile takip ediyor.

Bitcoin’de dominasyon yeterince yükseldiğinde (yüzde 60-70’lere) altcoinlere bir kayış yaşanma olasılığı artıyor. Bir hatırlatma: BTC dominance halen yüzde 40’larda. Örneğin piyasada en yüksek performans gösteren 50 altcoin eğer Bitcoin’den yüksek performansa sahipse bu, altcoin sezonunun başladığı yönünde de önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. Çünkü binlerce altcoinin bulunduğu kripto para piyasasında artık altcoinlerde yavaş yavaş tüm zamanların en yüksek seviyeleri de aşılmaya başlanmış oluyor. Elbette bu durumun istisnası olan altcoinler de var. Fakat eğer söz konusu olan bir trend analizi ise altcoinler için vakit henüz çok erken. Altcoin ralli sinyali için Bitcoin’in yüksek bir fiyattan yataya girmesi bekleniyor. Bunun için de daha vakit olduğu kesin gibi.