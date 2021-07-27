Amazon, Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul edeceği haberlerini yalanladı

Çevrimiçi perakende devi Amazon'un kripto para ve blokzincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon'un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.



Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklama ardından, dün 6 haftanın ardından yeniden 39 bin doları aşan Bitcoin, TSİ 07:40 saati itibarıyla son 24 saate yüzde 3,73 düşüşle 36 bin 850 dolara geriledi.