Amazon iddiaları reddetti, Bitcoin tekrar düşüşte

Deniz KILINÇ

ABD’nin teknoloji devlerinden Amazon’un ödemelerde Bitcoin kabul edeceği iddiaları sonrası 40 bin dolar düzeyini test eden Bitcoin, şirketin iddiaları yalanlaması sonrası yeniden düşüşe geçti. Amazon’dan yapılan açıklamada, “Bu alandaki ilgimizin dışında kripto paralarla ödemelere yönelik spekülasyonlar doğru değildir,” denildi. Elon Musk’ın Tesla’nın ödemelerde yeniden kripto para kabul edebileceği açıklamaları sonrası 35 bin dolardan hareketlenen Bitcoin, coinmarketcap.com verilerine göre Amazon iddialarıyla pazartesi günü 40 bin doları gördükten sonra dün TSİ 14:31’de 37 bin 663 dolara indi. Ether de Amazon dopingiyle son üç haftanın rekoru olan 2,417 dolara kadar yükseldikten sonra dün 2,248 dolarda işlem gördü.

Amazon kripto için iş ilanı verdi

Son dönemde daha fazla şirketin ödeme sistemlerine kripto para birimlerini dahil etse de Amazon henüz bu kervana katılmış değil. Fakat bu, şirketin kripto para sektörüne tamamen uzak olduğu anlamına gelmiyor. Amazon, 22 Temmuz’da dijital para birimleri ve blok zincir ürünleri yetkilisi için iş ilanı vermişti. Birkaç yıl öncesine kadar özellikle finansal sektör tarafından eleştirilen kripto para birimleri şimdi kurumsal adaptasyondaki artışla daha yaygın bir hale geliyor. Amazon sözcüsü, bu kapsamda kripto para birimlerinin “Amazon’da alışveriş yapan müşterilerine ne gibi fırsatlar sunabileceğinin incelendiğini” belirtti.

“Esasen değeri yok, ticaret için iyi”

Kripto para birimlerine yönelik gelişmeler Amazon’la sınırlı değil. Müşterileri için yönettiği 127 milyar dolarla dünyanın en büyük hedge fon yöneticilerinden Man Group CEO’su Luke Ellis de kripto para birimlerinin esas bir değeri olmamasına karşın ticarette kullanılabilirliğinin yüksek olduğunu ve yüksek volatilitesi sebebiyle yeni fırsatlar oluşturduğuna inanıyor. The Financial Times’a verdiği röportajda Ellis, “Kripto para birimleri tamamen ticaret enstrümanlarıdır, herhangi bir değerleri yok” dese de kripto para yatırımcılarının ilgisini anladığını belirtiyor. Müşterilerinin en büyük endişesinin enflasyon olduğunu belirten Ellis, fiyatı sıklıkla artan ve düşen kripto para birimlerine karşı yatırımcıların daha sıcak bakmaya başladığını çünkü değerinden bağımsız olarak dijital para yatırımlarına güvendiklerini söylüyor.

Goldman Sachs Blok Zincir ETF’si oluşturacak

Wall Street’in önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs de kripto para sektöründe çalışmalarını hızlandırdı. JPMorgan’ın müşterilerine kripto para hizmeti sunmaya başlayacağı gelişmesi sonrası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir dosyaya göre, Goldman Sachs blok zincir teknolojisi ve finansın dijitalleştirilmesi üzerinde çalışan şirketlerin performansına bağlı bir borsa yatırım fonu oluşturmayı planlıyor. Goldman Sachs Innovate DeFi ve Blockchain Equity ETF olarak adlandırılan fon, Alman finansal endeks sağlayıcısı Solactive'in Merkezi Olmayan Finans ve Blok Zincir Endeksini takip edecek ve varlıklarının en az yüzde 80'ini endekste yer alan menkul kıymetlere, hisse senetlerine ve mevduat makbuzlarına yatıracak.

Balinaların Bitcoin alımı artışta

Kripto paralardaki volatiliteye rağmen cüzdanlarında 100 ila 10 bin Bitcoin barındıran yatırımcılar olarak bilinen balina yatırımcıların Bitcoin alımları artışta. Santiment’ten yayınlanan son verilere göre, balinalar 40 bini son 10 günde olmak üzere son beş haftada 170 bin Bitcoin daha satın aldı. Bu da yalnızca balina yatırımcı hesaplarındaki Bitcoin’in değerinin 6 trilyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor.