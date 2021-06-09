Analistler uyardı: Bitcoin'de düşüş sürerse 20 bin dolar görülebilir

Bloomberg'in haberine göre dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto parası Bitcoin'de düşüşün devamı halinde Oanda Corp., Evercore ISI ve Tallbacken Capital Advisors LLC analistleri fiyatın 20 bin dolar düzeylerine inebileceğini değerlendiriyorlar.

Haziran ayında yüzde 10 kadar değer yitiren Bitcoin, 32 bin dolar seviyelerine inmişti. Özellikle ABD'nin kripto paralara ilişkin regülasyon ihtimali Bitcoin'de düşüşün ana nedenleri arasında sayılıyor.

Evercore teknik stratejisti Rich Ross ve Tallbacken Capital Advisors analisti Michael Purves, düşüşün devamı halinde 20 bin doların kilit seviye olacağını ifade ettiler. Oanda Corp analisti Edward Moya da 30 bin dolar düzeyinin aşağı kırılması halinde güçlü bir satış ivmesi gelebileceği uyarısı yaptı.

Bitcoin halihazırda 32 bin 713 dolar düzeylerinden alıcı buluyor.