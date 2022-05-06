Arjantin'de bankalara kripto para yasağı

Arjantin Merkez Bankası, kritpo paralar ile mücadelede yeni bir adım attı.

Merkez Bankası, ülkedeki bankaların müşterilerine düzenleme, denetim altında olmayan dijital varlıklar konusunda herhangi bir operasyon sunmalarını yasakladı.

Arjantin MB'nin kararı ülkenin iki büyük finans kuruluşunun müşterilerine Bitcoin ve diğer dijital paralarda alım yapma imkanı vereceklerini duyurmalarının sadece 2 gün ardından geldi.

Arjantin hali hazırda dünyanın en çok kriptopara işlemi yapılan 10 ülkesinden biri.