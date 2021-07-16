Asırlık hidroelektrik santrali bitcoin madenciliğine başladı

Ürettiği elektriğin bir kısmını Bitcoin madenciliği için harcayan santralin yönetcileri bu kritik kararı vererek, üç kat daha fazla kazanç sağladıklarını açıkladı.

Albany Engineering'e ait santralde Bitcoin madenciliği yapılması kararı verildikten sonra kazanç arttı. Şirketinin CEO’su Jim Besha bunun elektriği satmaktan 3 kat daha karlı bir iş olduğunu söyledi.

Besha, hidroelektrik santralde elde edilen enerjinin kullanılarak Bitcoin madenciliği yapıldığını ve bunun "dünyanın hala çalışan en eski yenilenebilir enerji tesisi olduğunu" söyledi.

Bitcoin madenciliği, son zamanlarda ortaya çıkan karbon salınımı yüzünden eleştirilmişti. Tesla'nın kurucusu Elon Musk bu nedenle Bitcoin ile otomobil satışını durdurduklarını açıklamıştı.

Öte yandan 23 şirketin katılımıyla yapılan Bitcoin Madencilik Konseyi raporunda Bitcoin'in enerji kullanımının ikinci çeyrekte %56 sürdürülebilirlik oranına ulaştığı açıklanmıştı.