Atılım Üniversitesi’nden kripto varlıklarının vergilemesi paneli

ANKARA (DÜNYA)

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü ile Vergi Müfettişleri Derneği işbirliğinde “Finansal Piyasalar Açısından Blockhain Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi” paneli yapıldı. Panele Atılım Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı olan Doğan Cansızlar, Vergi Denetçileri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başlı ve Genel Sekreter Talha Demirtaş da katıldı.

Panelde kripto varlıkların dünya vergileme ve Türkiye’de vergi mevzuatı karşısındaki durumuna yönelik Vergi Denetim Kurulu’ndan Mehmet Fatih Karabulut ve Muharrem Korkmaz bilgi verdi.

Buna göre, dünyada kripto varlıkların gelir, kurumlar ve sermaye kazançları açısından kapsama alındığı, KDV açısından ise varlıkların satın alınması, dijital cüzdan hizmetleri, kripto madencilik faaliyetleri ile aracılık hizmetleri açısından vergiye konu edildiğini vurgulandı.

Kripto varlıkların çeşitli ülkeler tarafından, gayrimaddi varlık, finansal varlık, emtia veya sanal emtia, para, yasal ödeme sistemi statülerinde değerlendirildiği ve buna bağlı olarak çeşitli vergilere konu edildiği kaydedildi.

Kripto varlığın statüsünün belirlenmesinin vergileme açısından önemi vurgulanan sunumda, para statüsünde gelir vergisine konu olmayacağı, menkul kıymet statüsünde değer artış kazancına konu olacağı KDV açısından bazı istisnalara tabi olacağı, emtia statüsünde ticari faaliyet ve KDV’ye tabi olacağı, gayrimaddi varlık statüsünde ise alım-satım farklarının değer artış kazancı yönünden gelir vergisine ve KDV’ye konu olacağı belirtildi.

Merkez Bankası, BDDK, Maliye Bakanlığı ve MASAK tarafından kripto varlıkların farklı değerlendirildiği kaydedilen sunumda bu farklılıkların zorluklar yarattığı belirtildi.

Kripto varlıklara yönelik vergilemede yapılan işlemin baz alınabileceği, böyle olursa madencilik faaliyetinin ticari kazanç, kripto varlığın matraha dahil edilmesiyle mal-hizmet bedeli, takas platformlarının aracılık hizmetinden kaynaklı kurum kazancı, yatırım aracı olması halinde ise ticari kazanç ve değer artış kazancı olarak vergiye konu olabileceği belirtildi.

Panelde, Vergi Müfettişleri Burak Özbek ve Abdulkadir Kar da blockchain teknolojisinin şifreleme ve dağıtık veri tutma yönleriyle sadece finansal değil, çok geniş bir alanda farklılıklar yaratma potansiyeli olduğunun altını çizdiler. Kripto varlıkların sisteme dahil edilmesinde, izlenebilirlik, beyan sisteminin Türkiye’de çok iyi yerleşmemiş olması, Merkez Bankası’nın para arzına etkisi ve suç finansmanında kullanılması yönünden MASAK’ın yaklaşımı yönünden riskleri bulunduğu da hatırlatıldı.

Panele yönelik değerlendirmelerde bulunan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi H. Hakan Yılmaz, kripto varlıkların dünyada çok hızlı geliştiğini ve lojistikten sağlığa kadar büyük bir kullanım alanı olduğunu, Türkiye’de oluşturulacak mevzuatın da bu geniş alanı kavrayacak şekilde esnek tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, piyasada işlem büyüklüğü ve işlemi yapanın kim olduğu yönünde kapsamlı bir izleme mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, izleme mekanizmasının vergileme açısından kritik önemine değindi.