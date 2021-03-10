AVAX coin bugün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Eylül 2020'de piyasaya sürülen AVAX coin, son dönemde yükselişi ile dikkat çekiyor. Altcoinlerden biri olan AVAX coin bugün ciddi oranda bir yükselişle birlikte yatırımcısına kazandırırken, yatırımcılar AVAX coin kaç TL oldu, sorusuna yanıt arıyor.

AVAX coin kaç TL?

1 AVAX coin şu anda 32,4881 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 246,25 Türk Lirasına tekabül ediyor.

AVAX coin, saniye altında işlem doğrulama gücüne sahip dijital ağ sayesinde herkesin kullanabileceği merkeziyetsiz varlık ticareti sağlaması ile dikkat çekiyor.

Geliştiriciler, birbirinden bağımsız işleyen küresel boyutlu varlık ticareti, erişim engeli olmayan, şeffaf ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi hedefliyor.

Avalanche ağı, Emin Gün Sirer liderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirildi. 2020 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü.