BAE, Asyalı kripto para şirketleri ile görüşüyor

Kendisini kripto paralar için bir merkez haline getirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri Asyalı şirketler ile görüşüyor.

BAE Girişimcilik ve KOBİ'lerden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, "Çok uluşlu şirketlerin şu anda doğu Asya'dan taşınmayı beklediklerini görüyoruz. Hükümet,BAE'de bir merkez kurmak isteyen bir çok şirket ile temaslarda bulunuyor" dedi.

Hükümet dün yaptığı açıklamada, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nin sanal varlıklar ve kripto paralar için geniş kapsamlı bir bölge ve regülatör haline geleceğini vurguladı.