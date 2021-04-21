Kripto para borsası Binance'den yapılan açıklamada FC Barcelona Fan Token'ının (BAR Coin) listeleneceği duyuruldu. Böylece son yıllarda artan kripto paralara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Binance'nin BAR Coin açıklaması kripto borsası yatırımcılarının da ilgisini çekerken, çok sayıda yatırımcı BAR Coin hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

BAR Coin nedir?

Chiliz ile İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın ortaklığı ile ortaya çıkan bir kripto paradır. Haziran 2020'de piyasaya sürüldü. Bar Coin'in arz fiyatı ise 2 euro olarak belirlenmişti.

Binance'den BAR Coin açıklaması

Binance, Chiliz altyapısıyla çalışan BAR Coin'i Innovation Zone'da listeleyeceğini duyurdu. Bunun ardından yüzde 30 indirimli olarak BAR Coin yatırımcılara sunulurken, BNB sahipleri için abonelik TSİ 08.00'de başladı.

Binance kullanıcıları, TSİ 14:00 itibarıyla BAR/BTC, BAR/BUSD ve BAR/USDT pariteleriyle işlem yapmaya başladı.