Basel’den bankalara: Kriptoları sıkıca regüle edin

Küresel bankacılık otoriteleri kurumların Bitcoin gibi kripto varlıklara karşı geleneksel hisse senetleri ve tahvillerin çok üzerinde sermaye tutması gerektiğini savunarak kripto para birimlerinin herhangi bir varlığın en katı sermayesi kurallarının uygulanması çağrısı yaptı

Dünyanın en güçlü bankacılık standartlarını belirleyen Basel Komitesi'ne göre, küresel otoriteler hızla gelişen piyasayı düzenleme planlarını hızlandırırken, kripto para birimlerine maruz kalan bankalar, daha yüksek riskleri yansıtmak için en zorlu sermaye gereksinimleriyle yüzleşmeli.

Komite, bankaların yeni ortaya çıkan kripto endüstrisine maruz kalmasının sınırlı olmasına rağmen, “kripto varlıklarının ve ilgili hizmetlerin büyümesinin finansal istikrar endişelerini artırma ve bankaların karşı karşıya olduğu riskleri artırma potansiyeline sahip olduğunu” kabul etti. Belirtilen riskler arasında piyasa ve kredi riski, dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı, kara para aklama ve terörün finansmanı riski yer alıyor.

Bitcoin ve ethereum dahil olmak üzere diğer tüm kripto varlıkları, yeni daha yorucu rejime girecek. Basel komitesi, bankaların daha riskli varlıklar üzerindeki riskleri için en katı standartlara uygun olarak yüzde 1.250'lik bir risk ağırlığı önerdi.

Bu, bankaların gerçekte karşı karşıya kaldıkları riske eşit sermaye tutmaları gerektiği anlamına gelir. Basel, Bitcoin'de 100 dolarlık bir riskin minimum 100 dolarlık bir sermaye gereksinimi ile sonuçlanacağını söyledi.

State Street ve Citigroup, müşterilere daha fazla kripto hizmeti sağlamak istediklerini belirten bankalar arasında yer alıyor.

Basel komitesinin yayınladığı rapor otoritelerin hızla büyüyen kripto piyasalarını regüle etmeyi planladığı bir dönemde geldi.

Rapor öncesi El Salvador dopingiyle yükselişli seyreden kripto para piyasalarında regülasyon endişesi tekrar keskin düşüşlere yol açabilir. Bitcoin güne 38 bin 161 dolardan başladıktan sonra, regülatörlerin çağrısı ardından yeniden 37 bin dolar bandına döndü.

Türkiye saatiyle 14:00 itibarıyla kripto para piyasalarının en büyük hacimli 10 biriminin 8’i son 24 saatte değer kazandı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 10,13 artışla 37 bin 961 bin dolara, Ethereum yüzde 3,4 artışla 2 bin 580 dolara yükselirken Cardano yüzde 1,95 artışla 1,59 dolara, Dogecoin ise yüzde 3,87 artışla 0,33 dolara yükseldi.