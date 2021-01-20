BCTR, blok zinciri için öncü adımlar bekliyor

2018 yılında Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir inisiyatif olan BCTR, aralarında Akbank, Bankalararası Kart Merkezi, KoçSistem, Turkish Airlines ve Turkcell gibi farklı sektörlerden üyeler barındıran bir platform. Blok zincir teknolojisinin Türkiye’deki gelişimine destek vermeyi amaçlayan BCTR’nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, blok zincirini temelinde merkezi sistemlere ihtiyaç duymadan güvenli ve geriye dönük şekilde değiştirilemez, silinemez veri kayıtları oluşturmayı mümkün kılan bir teknoloji olarak tanımlıyor. Blok zinciri teknolojisi, birden fazla taraf arasında ihtiyaç duyulan güvenin tesis edilmesi için bir protokol olarak kullanılıyor.

Usta, blok zincirin merkezi yapılara ihtiyaç duymadan farklı tarafl r arasında sağladığı güveni, teknolojinin en büyük avantajı olarak tanımlıyor. Diğer yandan yenilikçi bir teknoloji olduğu için var olan belirsizlik ve oluşturduğu dezavantajların ortadan kalkması için ise zamana ve deneyime ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Blok zincirin birden fazla taraf arasında güvene bağlı veri kaydı yapılabilecek tüm alanlarda kullanılabileceğini belirten Usta’ya göre, finansal servisler, sağlık, lojistik, ulaştırma, kamu hizmetleri yüzlerce başlıktan birkaçı olarak öne çıkıyor. Teknoloji var olan sistemler ile entegre şekilde kullanılmaya başlıyor ancak Usta, blok zincirin zamanla bu sistemlerin yerini alacağını öngörüyor. Yasal otoritelerin blok zincirine yaklaşımları kapsamında teknolojinin kendisinden ziyade farklı uygulama alanlarına yönelik benimseme ve tepkilerden söz etmenin daha doğru olduğuna inanan Usta, bunun tüm teknolojiler için geçerli olduğunu, benzer süreçlerin internet için de yaşandığını vurguluyor. Blok zincirinin de farklı olmadığını vurgulayan Usta, zamanla en verimli ve faydalı kullanım modellerinin gelişeceğini ve desteklenerek öne çıkacağını tahmin ediyor.

Uzman görüşü: İsmail Hakkı Polat:

Bireyselden kurumsal yatırımcıya geçiş olacak

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, henüz geleneksel otoriteler tarafından tanımlanamayan kripto para birimlerini aracısız, hiçbir kuruma, otoriteye veya merkeze ihtiyaç duymayan yazılımlardan oluşan bir teknoloji olarak tanımlıyor. “Bitcoin, kurucusunun bile kontrol edip değiştiremeyeceği, dünya genelinde 11 bin bilgisayarda doğrulanan bir yazılım diyebiliriz” diyen Polat, teknolojinin geleneksel finans sisteminin aksine dağıtık, bağımsız ve sansürsüz işlediğini söylüyor.

Paranın geçmişten günümüze farklı şekilde değerlenerek kullanıldığını belirten Polat, kripto para birimlerinde ise değerlemede kilit noktanın adaptasyondan geçtiğini belirtiyor. Polat, “Merkez bankaları ve finansal otoritelerin kripto para birimlerini kendi geleneksel sistemlerine entegre etmeleri veya bu teknolojinin adaptasyonu için yeni yollar bulmaları, bu açıdan çok değerli olacak. Teknolojiyi göz ardı etmek yerine benimsemek ve buna uygun olarak teknolojiler ve yöntemler geliştirmek, Bitcoin başta olmak üzere gelecekte ayakta kalacak potansiyele sahip kripto para birimleri piyasalarının kalıcı evrimiyle sonuçlanacak" diyor.

İsmail Hakkı Polat şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bir de yarılanmalar var tabi. Her dört yılda oluşan bu yarılanmalar, Bitcoin fiyatını artırıyor. Örneğin 2012’de görülen ilk yarılanma, Bitcoin fiyatını 10 dolar düzeyinden 1000 dolara taşıdı. Daha sonra 2016’daki yarılanma ile Bitcoin fiyatı 1,000 dolardan 20 bin dolarlara ve bu sene de üçüncü yarılanma ile 20 bin dolarlardan 40 bin dolarlara kadar yükseldi.”

Kripto paraların geleceği

Kripto para birimleri tanımının belirsizliği ve hangi yasalara göre faaliyet göstereceği belirsizliğini korurken, bu belirsizliğin ortadan kalkması Polat’a göre sektör için dengeleri değiştiren bir gelişme olacak. Polat, geleneksel finans piyasalarının sermaye piyasası yasalarına göre şekillendiğini ve kripto para piyasalarının ise şimdilik ticaret yasalarına göre şekillendiğini belirtiyor. Polat, “Bence geleneksel piyasalar ve kripto para arasındaki en önemli fark bu. Henüz bir para birimi, varlık veya emtia olarak tanımlanmadığı için Bitcoin ve kripto para birimlerinin sınıfl andırılması ve buna bağlı olarak hangi yasalar altında faaliyet göstereceği de gelecek dönemde önemli olacak. Bu teknolojinin 21’inci yüzyılda dijitalleşen dünyada etkin olması şaşılacak bir durum değil. Geçmişten bugüne para ve değerin nasıl şekillendiği göz önüne alındığında Bitcoin ve kripto para birimlerinin merkez bankalarının kendi kripto para birimleri üzerine yaptıkları çalışmalar gibi daha fazla benimsenmesi ve sistemde yer edinmeye çalışması, bu teknolojileri kalıcı yapacak” diyor.

Polat'tan gençlere tavsiyeler

“Kripto para birimleri kapsamında şu an gelinen noktada kısa vadede büyük miktarlarla yatırım yapıp kar edilecek bir enstrüman olarak görülse de, kripto para birimleri piyasalarına bu şekilde yaklaşmayı ben yanlış buluyorum. Öncelikle finansal okuryazarlığın yüksek olması ve bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlamak çok daha fazla önem arz ediyor. Benim gençlere tavsiyem, kısa vadede para kazanmak değil, bu teknolojinin yazılım tarafında mı, yazarlık tarafında mı, reklam tarafında mı nerede isterlerse oradan ucundan tutmaları çünkü bu teknolojiyi öğrenmek, onlara kısa vadeli yatırımlarından daha fazla katma değer sağlayacaktır.”

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN 3 KİLİT İŞLEVİ

Kripto para birimlerinin blok zinciri ile beraber ortaya çıktığında en başta finansal piyasalarda işlev olarak görülse de, daha sonra bağış toplamak, seçimler, tedarik zincirleri gibi birçok alanda kullanım alanı sunmaya başladı. Ülkeler ve sınır ötesi kuruluşlar arasındaki güven problemini ortadan kaldırdı. Açık kaynaklı bu platform insanların 7/24 birbirlerine para veya varlık göndermelerine olanak sağladı.

Uzman görüşü: Avukat Kadir Kurtuluş

Zamanından önce vergilendirme sorun çıkarır

Türkiye’de kripto paraya yönelik nasıl bir düzenleme olabilir?

Benim de özel komisyon üyesi olduğum 11. Kalkınma Planı'nda bu teknolojinin düzenleme ve vergilendirilmesi konuşuldu, dolayısıyla bu konu devletin gündeminde. Burada önemli olan tanım. Bu teknoloji para mı emtia mı yoksa yabancı para birimi mi menkul kıymet mi, bu kavramları tanımlamak önemli. Bu kavramlara göre vergilendirme yapılır. Ama henüz erken çünkü bu para birimleri dışında gelecekte başka para birimleri de göreceğiz, o yüzden ona göre de hareket edilebilir. En hızlı yasayı çıkarmak en doğru ve en mükemmel yasayı çıkardığınız anlamına gelmiyor. Eğer biz bugün kripto paralara vergilendirmeyi hızlı bir şekilde uygularsak tüm varlıklarımız ve tasarrufl arımız yurtdışına gidebilir.

Peki bireysel yatırımcıda durum nedir?

Bireysel yatırımcılar için vergilendirme kapsamında bir değer artışından bahsedebiliriz. Fransa da öyle gördü, Türkiye de muhtemelen öyle görecektir. Düşünün, siz Bitcoin varlıklarınızı Türkiye’de bir borsaya koydunuz. Eğer bir anda vergilendirme uygulanırsa, vergi dairesi sizin verilerinize nereden ulaşacak? Türkiye’de kurulu borsalar bu bilgiyi vermek zorundalar. Peki, vatandaş ne yapacak? Yabancı borsaya gidecek. Bireyin acemice vergilendirilmesi, paranın Türkiye’deki borsalardan yabancı borsaya gitmesine yol açacak. Merkez bankası dahil olmak üzere vergilendirme üzerine ciddi çalışmalar var.Netice var mı, henüz yok.

Blok zincire güvenilir mi?

Blok zincire tamamen değil ama diğer tüm kurumlardan fazla güvenebilirsiniz. Blok zincir bugüne kadar hiçbir zaman hacklenmedi, fakat hacklenen borsalar oldu. Borsalar blok zincir altyapısıyla çalışmıyor. Bir yazılımcı şirket gelip portal kuruyor yazılımları kopyalıyor ve borsalar oluşuyor. Blok zincir protokolünde bir sorun yok.

Borsalar için sigortalamadan bahsedilebilir mi?

Borsalar için gelecekte hem lisanslama hem de sigortalama olacaktır, tıpkı bankalarda olduğu gibi. Sonuçta bu borsalar mevduat topluyor. BDDK mevzuatına göre mevduat toplamak lisans gerektiren bir faaliyettir. Dolayısıyla borsalar lisans da alacak, sigorta da yaptıracaklar ama biz bu lisanslamayı hemen bugün yapsaydık olmazdı çünkü kontrolünüz altındaki bir paranın kaçmasından korkmazsınız. Bugün Borsa İstanbul’daki para bir yere kaçamaz. Çünkü belli kurallar var. Ama bu para kontrolünüz altında değil. Dolayısıyla anında milyarlarca dolar nakit ülkeden gidebilir. Aslında devlet bugüne kadar doğru hareket etti çünkü bazen hiçbir şey yapmamak, ani bir şey yapmaktan daha iyidir.

Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) kendi dijital para birimi ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Aynısını bizim merkez bankamızdan da beklemeli miyiz?

Bundan dört yıl önce merkez bankaları bir çalışma gerçekleştirdiler. Doğrudan tüketiciyi hedef alan ve merkez bankasıyla tüketici arasında bir aracının olmadığı bir sistem halihazırda var. Bizdeki merkez bankası da zaten bu ekosistemde ne yapılıyorsa onu takip edecektir. Şu an merkez bankasının zaten bu yönde çalışmaları var.

İhtiyaç var mı konusuna gelince, ihtiyaç yaratılacak. Hep böyledir zaten. Bir ihtiyaç yaratılır, sonra da siz onu satın alırsınız. Pandemi zaten doğal olarak bize bir ihtiyaç oluşturdu. Artık kağıt para tutmak istemiyoruz mesela. Neticede dijital paraya yönelik bir ihtiyaç doğdu. Güvensizlikler, bankalar ve devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırılar, internetteki risklerle birleştiği zaman bu da başka bir ihtiyaç doğuracak. Biz de mecburen kripto para teknolojisine yöneleceğiz çünkü bu bir kayıt teknolojisi.

Akıllı sözleşmelerin üçüncü taraf aracılara olan ihtiyacı azaltacağı öngörüsü üzerine ne düşünüyorsunuz?

Örneğin ben Alibaba’dan bir ürün satın aldığımda aslında şirketle bir akıllı sözleşme yapmış olurum. Ve bu sözleşme Türkiye veya Çin’de bir anlam ifade etmiyor olabilir ama eğer Türkiye veya Çin’in tanıdığı bir blok zincir protokolünde kayıtlıysa, iki ülkenin mahkemesinde de bu akıllı sözleşme geçerli olacaktır. Dolayısıyla akıllı sözleşmeyi yaptığımız zaman birçok insanı aradan çıkarmış oluyoruz. Ama burada aracılar fonksiyon değiştirecek. Bankanın bugün yaptığı işler in yüzde 60- 70’ni görmeyeceğiz. Ama farklı işler yapacaklar ve biraz küçülecekler. Denetlemeye yönelik daha farklı sorumlulukları olacak.