Beyaz Saray'ın Bitcoin planında kritik hamle! Gözden kaçan detay ortaya çıktı

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Bitcoin yatırımcılarının uzun süredir fiyatları yukarı çekecceğini düşündüğü ABD Stratejik Bitcoin Rezervi planı henüz resmiyet kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 16 ay önce imzaladığı başkanlık kararnamesiyle gündeme gelen rezerv fikri halen hayata geçirilemezken yatırımcılar büyük hayal kırıklığı yaşayabilir.

ABD'nin Bitcoin rezervi

ABD hükümetinin elinde, çoğu adli süreçlerde el konulan yaklaşık 323 bin 700 Bitcoin bulunduğu tahmin edilirken bu miktar, toplam Bitcoin arzının yüzde 1,5'ine karşılık geliyor. Ancak bu varlıklar farklı federal kurumların kontrolünde olduğu için ortak bir rezerv yapısı bulunmuyor.

Asıl engel Kongre

Beyaz Saray'ın kripto danışmanlarından Patrick Witt'e göre rezervin resmen kurulabilmesi için asıl engel ise Kongre. Kongre'nin yasal düzenleme yapması gerekirken şu ana kadar bu konuda bağlayıcı bir yasa çıkarılmadı.

1 milyon Bitcoin satın alma hedefi

En dikkat çeken teklif ise Senatör Cynthia Lummis tarafından hazırlanan Bitcoin Yasası oldu. Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı'nın beş yıl içinde 1 milyon Bitcoin satın almasını ve bunları en az 20 yıl boyunca satmamasını öngörüyor.

Tasarı aylardır komitede beklese ve kısa vadede yasalaşması beklenmese de bu planının hayata geçirilmesi Bitcoin piyasasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Bitcoin için tarihi etki yaratabilir

ABD'nin milyonlarca Bitcoin'i uzun yıllar boyunca elinde tutması, zaten sınırlı olan arzı daha da daraltarak, ETF'ler ve kurumsal yatırımcıların talebiyle birlikte fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.

Ayrıca ABD Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı olarak kabul ederse diğer ülkeler de benzer adımlar atabilir.

Buna rağmen analistler, Bitcoin yatırım kararının yalnızca ABD'nin rezerv oluşturacağı beklentisine dayandırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bitcoin'in uzun vadeli değerini destekleyen en önemli unsurun sınırlı arz yapısı olduğu vurgulanırken, şimdilik gözler Kongre'den çıkacak kararlarda.