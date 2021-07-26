Binance, ABD'de halka arzı değerlendiriyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in ​CEO'su Changpeng Zhao, ABD'deki ortaklarının halka arzı değerlendirdiklerini açıkladı.

Tayland'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değelendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.

Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de sözlerine ekledi.

Geçen haftalarda Çin, Kanada, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan Binance'in faaliyetlerine ilişkin yasak haberleri gelmişti.

Öte yandan Bitcoin, ABD'den gelen pozitif haber akışının etkisiyle bu sabah saatlerinde 40 bin dolar sınırına kadar yükselmişti.