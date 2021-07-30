Binance, Avrupa'da işlemlerini kısıtlıyor

Kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.

Binance'in yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi.

Binance, bu ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 4 düşüş ile 38 bin 300 seviyelerine geldi.

Bitcoin saat 14:20 itibariyle yüzde 3,35 düşüşle 38 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.