Binance 'Ay Görevi'ni başlatıyor

Kripto para borsası Binance, Fransa’da Blokzincir ve kripto para sektörünü desteklemek için kuracağı inisiyatife 100 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.

İlk olarak Kasım ayında duyurulan proje ile birlikte Binance Fransa’da bir Ar-Ge ofisi kuracak ve çeşitli kuluçka merkezleriyle yeni girişimler için işbirliği yapacak.

Binance tarafından başlatılacak projenin ismi “Ay Görevi” olacak.

Binance’ın Fransa Genel Müdürü David Princay, “Yeni inisiyatifin amacı yeni bir ekosistem geliştirmek ve halihazırda var olan ekosistemin büyümesini hızlandırmak. Bunu tek başınıza yapamazsınız” dedi.

Yakın zamanda yapılan değerlemeyle değeri 1,5 milyar dolar olarak belirlenen Fransız kripto donanım firması Ledger de Ay Görevi projesinde yer alacak.