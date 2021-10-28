Binance Coin ne kadar oldu? BNB kaç dolar?

Yatırımcılar kripto para borsasında altcoinlerdeki hareketi yakından takip ediyor. Yatırımcıların en fazla rağbet gösterdiği coinler arasında, en büyük kripto para borsalarından Binance'nin kendi kripto para birimi olan Binance Coin (BNB) de yer alıyor. Son günlerde dalgalı bir grafik çizen BNB Coin, bugün hızlı yükselişi ile dikkat çekiyor.

Binance Coin kaç dolar?

Bugün Binance Coin (BNB) yüzde 17,26'lık bir artışla 477,99 dolardan işlem görüyor.

Al-sat yapılabilen BNB, bunun yanı sıra Binance platformunda komisyonlar, token satışları için de kullanılabiliyor. Ayrıca Binance, işlemlerinde BNB kullanan yatırımcılara komisyon indirimi de uyguluyor.