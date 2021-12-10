Binance, Endonezya’da kripto platformu kuruyor

Kripto para platformu Binance’ın dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi Endonezya'da kripto para platformu kurmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Bloomberg'de yer alan haberde Binance'ın milyarder kardeşler Budi ve Michael Hartono’nun kontrolündeki PT Bank Central Asia (BCA) ve PT Telkom Indonesia ile ortaklık kurmak için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Ortaklığın nüfusun önemli kısmının banka kredilerine ve diğer resmi finansman araçlarına çok fazla ulaşma imkanı olmayan bir ülke olan Endonezya’da kripto paraların daha geniş tabanlı bir kabulünü destekleyeceği kaydedildi.

Ülkenin en zengin ailesi olan Hartonolar, banka dışında büyük bir sigara üretim şirketine, bir telekom hizmetleri şirketine ve aynı zamanda e-ticaret girişimlerine de sahip.

Bu anlaşma Binance’a hızla gelişen Endonezya ekonomisinde daha geniş bir yer sağlayacak ve aynı zamanda ülkenin en güçlü iş insanlarına dijital para işine girme imkanı tanıyacak.