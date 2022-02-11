Binance, Forbes'a 200 milyon dolarlık yatırım yaptı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings Ltd., Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'a 200 milyon dolarlık stratejik yatırım yapacak.

Yapılan duyuruda, Binance'in Başiletişim Sorumlusu Patrick Hillmann ve Girişim Sermayesi Bölümü-Binance Labs'in Başkanı Bill Chin’in yatırım sürecinin tamamlanmasının ardından Forbes yönetim kuruluna katılacağı bildirildi.

Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, konu hakkında yaptığı yorumda, "Web3 ve blockchain teknolojilerinin gelişmesi ve kripto piyasasının zenginleşmesiyle, medyanın yaygın tüketici anlayışı oluşturmada önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu yatırım, Forbes'un bir ‘yatırım fikri platformu" haline gelmesine yardımcı olacak." dedi.

Forbes CEO'su Mike Federle yaptığı açıklamada, Forbes'un “gelişmekte olan dijital varlıklar dünyasıyla ilgilenen insanlar için zaten bir kaynak” olduğunu belirtti. Federle ayrıca, Binance'in Forbes'a yaptığı yatırımla artık dünyanın önde gelen kripto Borsasının deneyimine ve kaynaklarına sahip olacaklarını söyledi.

Forbes, geçen yıl açık çek şirketi Magnum Opus Acquisition Ltd ile birleşme yoluyla halka açılmayı kabul etmişti. Şirketin New York Menkul Kıymetler Borsası altında işlem görmesiyle birlikte, işletme birleşmesinin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.