Binance, genel merkez için BAE ile temas halinde

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan ancak bir genel merkezinin bulunmaması nedeniyle sanal bir şirket olmakla eleştirilen Binance, bu eleştirilere son vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Binance, genel merkez kurma potansiyelini değerlendirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden regülatörler ile görüşüyor.

Kaynaklar, Binance'nin yöneticilerinin Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Center ve Dubai Multe Commodities Center özel ekonomik bölgelerinden yetkililer ile potansiyel bir taşınma için temas halinde olduklarını ifade ediyorlar.

Bir genel merkez oluşturmak Binance'nin kendisini olgun, regüle edilmiş bir finansal kuruluş olarak konumlandırması yönünde büyük bir adım olacak.