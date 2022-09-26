Binance Japon pazarına dönmek istiyor

Konuya yakın kaynaklara göre, dünyanın en büyük kriptopara borsası Binance, 4 yıl aradan sonra Japonya piyasasına dönmek için lisans başvurusunda bulundu.

Japon hükümetinin izin vermemesi nedeniyle 4 yıl önce bu pazardan çekilen Binance, Japonya'nın kriptolara yaklaşımının yumuşaması, kullanıcı sayısında büyüme için yüksek potansiyel sunması nedeniyle yeniden Japon pazarına dönmeye çalışıyor.

Japonya'nın finans piyasası regülatörü geçtiğimiz ay aldığı karar ile kripto varlıklar için kurumlar vergisi kurallarının gevşetilmesini önermişti. Lobi grupları da yüksek kurumlar vergisinin bazı kripto şirketlerini Singapur ve başka merkezlere yönelmelerine yol açtığını savunarak hükümete baskı yapıyorlar.