Binance kurucusu CZ’den kritik uyarı: Gizlilik olmadan...

Kripto para dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Changpeng Zhao (CZ), kripto ödemelerin geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

Zhao’ya göre blokzincir teknolojisinin en güçlü yönlerinden biri olarak görülen şeffaflık, kurumsal kullanım açısından ciddi bir engel oluşturuyor. Özellikle şirketlerin finansal işlemlerinin herkes tarafından görülebilmesi, kripto ödemelerin yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.

Aşırı şeffaflık kurumsal kripto kullanımını sınırlıyor

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, blokzincir ağlarının sunduğu tam şeffaflığın kurumsal kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Zhao’ya göre blokzincir üzerinde yapılan tüm işlemler kamuya açık şekilde kalıcı olarak kaydediliyor. Bu durum, şirketlerin finansal faaliyetlerinin dışarıdan izlenebilmesine yol açıyor.

Bu nedenle birçok kurum, kripto paraları günlük finansal işlemlerinde kullanma konusunda temkinli davranıyor.

Şirketler maaş ödemelerini kriptoyla yapmaktan çekiniyor

Changpeng Zhao, özellikle maaş ödemeleri örneğinin bu sorunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bitcoin ve Ethereum gibi popüler blokzincir ağlarında yapılan işlemler herkes tarafından görüntülenebiliyor. Her ne kadar cüzdan adresleri doğrudan isimlerle bağlantılı olmasa da zamanla bu adresler kişi ve kurumlarla ilişkilendirilebiliyor.

Bu durum, şirketlerin çalışan maaşlarını blokzincir üzerinden ödemesi halinde ödeme tutarlarının kamuya açık hale gelmesine neden oluyor.

Geleneksel bankacılıkta gizlilik korunuyor

Zhao, geleneksel bankacılık sisteminde finansal işlemlerin gizli tutulduğunu hatırlattı.

Bankalar, müşteri hesap bilgileri ve ödeme detaylarını yalnızca ilgili taraflarla paylaşırken, blokzincirde bu bilgiler herkese açık şekilde saklanıyor.

Bu fark, özellikle büyük şirketlerin kripto ödeme sistemlerine geçişini zorlaştıran önemli bir faktör olarak görülüyor.

Şeffaflık güvenlik risklerini de artırabilir

Changpeng Zhao’ya göre blokzincirde yüksek miktarda kripto varlığı görünen kişi ve kurumlar, çeşitli güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabiliyor.