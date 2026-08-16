Binance kurucusundan Bitcoin için çarpıcı uyarı: Ulaşılmaz hale gelebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bitcoin fiyatındaki sert düşüş devam ederken Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto varlığının sınırlı arzına dikkat çekti. Zhao, Bitcoin'in toplam arzının hiçbir zaman 21 milyonu geçmeyeceğini, buna karşılık dünyadaki dolar milyoneri sayısının bu rakamın çok üzerinde olduğunu belirtti.

UBS Küresel Servet Raporu 2026 verilerine göre sadece ABD'de yaklaşık 23,6 milyon, dünya genelinde ise 57,5 milyon milyoner bulunuyor. Bu rakamlar, teorik olarak dünyadaki her milyonere bir Bitcoin bile düşmediği anlamına geliyor.

Bitcoin arzının büyük bölümü çıkarıldı

Bitcoin'in 21 milyonluk maksimum arzının büyük bölümü halihazırda üretildi. Madencilerin bugüne kadar çıkardığı Bitcoin miktarı yaklaşık 20,07 milyona ulaşırken geriye toplam arzın yaklaşık yüzde 4,4'ü kaldı.

Yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen "halving" ile madencilik ödülü yarıya indiğinden kalan Bitcoinlerin üretimi uzun yıllara yayılacak. Son Bitcoin'in 2140 yılı civarında çıkarılması bekleniyor.

Analist Quinten François'nın hesaplamasına göre mevcut yaklaşık 20 milyon Bitcoin, dünyadaki 57,5 milyon milyoner arasında eşit şekilde paylaştırılsa kişi başına yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor.

Gerçekte ulaşılabilir Bitcoin çok daha az olabilir

Öte yandan mevcut Bitcoinlerin tamamı piyasada alınıp satılabilir durumda değil. Zhao, kaybolan veya erişilemeyen Bitcoinlerin toplam arzın yüzde 10 ila yüzde 20'sine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu hesapla kullanılabilir arz yaklaşık 17 milyon Bitcoin'e kadar gerileyebilir.

Uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki Bitcoinleri satmaması da piyasadaki fiili arzı azaltıyor. 2026'nın başlarında kripto para borsalarında yaklaşık 2,67 milyon Bitcoin bulunduğu, 14 milyondan fazla Bitcoin'in ise likit olmayan arz içerisinde sınıflandırıldığı belirtiliyor.

Borsalardaki 2,67 milyon Bitcoin'in 57,5 milyon milyoner arasında dağıtıldığı varsayıldığında kişi başına yalnızca 0,046 Bitcoin düşüyor. Bu miktarın 63 bin dolar civarındaki Bitcoin fiyatıyla karşılığı yaklaşık 2 bin 900 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyat zirvenin çok uzağında

Arz tarafındaki tabloya rağmen Bitcoin fiyatı tarihi zirvesinin oldukça altında seyrediyor. Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin 80 dolarla ulaştığı rekor seviyenin ardından sert değer kaybederek 63 bin dolar civarına geriledi. Böylece zirvesinden yaklaşık yüzde 50 düşmüş oldu.

Dolayısıyla mevcut fiyatlarla 1 Bitcoin, dolar milyoneri için erişilemez durumda değil. Ancak Zhao'ya göre, gelecekte Bitcoin'e talebin artması ve piyasadaki sınırlı arzın daha da daralması Bitcoin'e sahip olmayı giderek zorlaştırabilir.

Öte yandan Bitcoin'in 100 milyon parçaya bölünebilmesi, yatırımcıların bir tam Bitcoin almak zorunda olmadığı anlamına da geliyor. Bu nedenle olası arz sıkışıklığı Bitcoin'e erişimi tamamen ortadan kaldırmasa da bir tam Bitcoin sahibi olmak zamanla daha ayrıcalıklı hale gelebilir.