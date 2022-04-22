Binance, Kuzey Koreli hacker'lardan 5,8 milyon doları kurtardı

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Axie Infinity saldırısının ardından çalınan paranın 5,8 milyon dolarlık kısmını geri aldıklarını duyurdu.

CZ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kuzey Kore hack grubunun Axie Infinity saldırısının ardından çalınan fonları taşımaya başladığını bildirdi.

Taşıma işleminin bir kısmının Binance'a yapıldığını belirten CZ, 86'dan fazla hesaba yayıldığını ve 5,8 milyon doların kurtarıldığını duyurdu.

CZ, bu tür adımları geçmişte başka projeler için attıklarını da sözlerine ekledi.

Binance olayın ardından Axie Infinity ekibine destek olacağını duyurmuştu.

Saldırının arkasından Kuzey Kore çıktı

Mart ayının son günlerinde Axie Infinity platformuna siber saldırı düzenlenmişti.

Axie Infinity için geliştirilmiş olan Ronin zincirinden 173 bin 600 ETH ve 25.5 milyon USDC (yaklaşık 625 milyon dolar) çalınmıştı. Bu olay DeFi tarihinin en büyük siber saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. 23 Mart'ta başlayan fon çalma işlemleri 29 Mart’a kadar fark edilememişti.

FBI tarafından yapılan araştırma sonucunda saldırının Kuzey Kore kaynaklı Lazarus ekibi tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

ABD'li yetkililer çalınan varlıkların gönderildiği cüzdanı kara listeye eklerken, Axie Infinity geliştiricisi Sky Mavis ise Binance liderliğinde 150 milyon dolarlık fon toplamıştı. Bu fon ile mağduriyetlerin giderileceğini ifade edilmişti.