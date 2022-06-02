Binance Labs, 500 milyon dolarlık fon başlattı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin girişim sermayesi birimi Binance Lab, dijital varlık projelerine yatırım için 500 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta da Adreessen Horowitz tarafından kurulan kripto fonu 4,5 milyar dolar toplamıştı.

Binance Lab CEO'su Ken Li yaptığı açıklamada, kurdukları fonun blokzincir ve web3 projelerine yatırım yapacağını vurguladı.

Binance Lab'ın 500 milyon dolarlık fonu DST Global Partners ve Breyer Capital tarafından da destekleniyor.