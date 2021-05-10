Binance, para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, teknik ekibin geçici sorunun çözülmesi konusunda çalışmara devam ettiği belirtildi.

Shiba Coin işleme açıldı

Öte yandan Binance, saat 14.00'ten itibaren yeni kripto para Shiba Coin işlemlerine başlanacağı da duyurdu.

Açıklamaya göre SHIB/BUSD ve SHIB/USDT paritelerinde bugünden itibaren işlem yapılabilecek.

Shiba Coin'in DogeCoin benzeri bir kripto para birimi olduğunun belirtildiği açıklamada, Shiba'nın normalden daha yüksek riske sahip bir kripto para olduğuna dikkat çekildi.