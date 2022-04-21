Binance, Rus işlemlerine tavan getirecek

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya için açıkladığı son yaptırımlar sonrası Rus vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.

Bloomberg kaynaklarına göre Binance, Rus vatandaşları ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro (10 bin 885 dolar) tavan limitle sınırlandıracak.

Avrupa Birliği, daha önce açıkladığı beşinci yaptırım paketinde Rusya’nın yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyen önlemlere yoğunlaştıklarını ve suistimal edilmesi olası açıkları kapatmayı amaçladıklarını duyurmuşlardı.