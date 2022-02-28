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Binance, Rusya kararını açıkladı

Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto para borsası Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildirdi.

Ukrayna, Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti.

Binance yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dundurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.