Binance, Rusya kararını açıkladı
Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını açıkladı.
Foreks
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Kripto para borsası Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildirdi.
Ukrayna, Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti.
Binance yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dundurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.