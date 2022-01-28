Binance, Rusya'da büyümek istiyor

Kripto para borsası Binance, Rusya MB'nin kripto paraların yasaklanması çağrıları yapmasına rağmen Rusya'da büyümek istiyor.

Binance Doğu Avrupa Diretörü Gleb Kostarev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Binance'nin büyümesi için stratejik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

"Bizim hedefimiz lisans almak ve regülasyonların izin verdiği yerde yasal işletmeler kurmak" diye konuşan Kostarev, Rusya'dan komşu ülkelerin yaptığına benzer yenilikçi, ilerici regülasyon yaklaşımı beklediklerini vurguladı.

Putin tartışmalara son noktayı koymuştu

Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kripto paralar ve kripto madenciliğine dair tartışmalara ilişkin son noktayı geçtiğimiz günlerde koymuştu.

Putin, "Rusya Merkez Bankası kripto paraların regüle edilmesiyle ilgileniyor, bu konudaki teknik ilerlemeyi engellemez ve bu faaliyet alanında en son teknolojileri uygulamak için gerekli önlemleri alır." diye konuştu.

Putin, Rus hükümeti ile Rusya Merkez Bankası'na kripto para teknolojileri konusunda ortak bir görüşe varıp raporlanması talimatı vermişti.

Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı anlaşamadı

Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, dün yaptığı açıklamada, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini belirterek, "Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.