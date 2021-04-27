Binance, Türk Lirası çekim işlemlerini sınırlandırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin ardından kripto para borsası Binance, Türk Lirası çekim işlemlerine sınırlama getirdiğini duyurdu.

Buna göre Binance.com üzerinden Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri 29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla yapılamayacak. Açıklamada TRY işlem çiftlerinin ise işlem görmeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi.

Binance'in açıklaması şu şekilde:

"16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir.

Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."