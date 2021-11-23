Binance, ülke varlık fonları ile görüşüyor

Dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance, ülke varlık fonları ile hisse satışı için görüşmelerde bulunuyor. Şirket böylelikle hükümetlerle ilişkileri güçlendirmek ve saldırgan regülatörleri dengelemeyi amaçlıyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Platform bu yıl regülatörlerden kaynaklanan artan zorluklarla karşı karşıya kaldı ve ülke varlık fonlarından gelen yatırımlar, birçok ülke ile 'algılama ve ilişkilerin' geliştirilmesine yardımcı olacak" dedi.

Zhao, ayrıca, "Bu yatırım bizi, biraz daha dikkatli olmak istediğimiz belli ülkelere de bağlayabilir" şeklinde konuştu.

‘CZ' olarak bilinen Zhao ve Binance, uluslararası biriminin bir dizi ülke varlık fonundan sermaye sağlamak ve buna ek olarak ABD'li iştiraki için sermaye artırmak amacıyla ön görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Ancak Zhao hangi fonlarla görüşülmekte olduğu konusunda bilgi vermedi ve "Söz konusu yatırım küçük olmayacak. Kısa bir süreç olmayacak" dedi.