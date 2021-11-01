Binance'da işlemler ikinci kez durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto para çekme işlemlerinin ikinci kez durdurulduğunu açıkladı.

Borsadan yapılan yeni açıklamada, kripto para çekme işlemlerine yanıt verilemediği için işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğu belirtildi.

Kısa süreliğine durdurulan kripto çekim işlemleri yeniden başlatılmıştı.

Binance'den yapılan açıklamada, kripto paralarda çekimlerin büyük ölçekli birikmiş işler nedeniyle kısa süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin konuyu öncelikli gündem olarak ele aldığı belirtilirken, "Sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.