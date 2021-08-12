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Binance'dan Türkiye açıklaması

Binance kripto para borsası, İstanbul'da bir kişinin Binance'daki parasının kaybolduğunu iddia edip suç duyurusunda bulunmasından sonra bir açıklama yaparak, müşterinin kripto varlıklarını kendi iradesiyle üçüncü bir kişiye transfer ettiğini ve şirketin kusuru bulunmadığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Binance Türkiye İletişim Ekibi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Binance Türkiye, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, nakil işleminin gerekli prosedürler yapılarak sağlandığı ve bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte Şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır.

Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir.

Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

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