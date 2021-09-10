Binance'de yeni dönem

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Binance'te yeni dönem başladı.

Binance'in istifa eden ABD CEO'su Brian Brooks'un yerine Ant Group'ta yöneticilik yapan Brian Shroder atandı.

Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su olarak da görev yapan Shroder'in seçilmesinin şirketin istikrara yönelik bir hamlesi olarak değerlendirildi.

Binance'ten yapılan açıklamada Shroder'in stratejik planlama ve uygulama, fon temini, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı, şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edeceği duyuruldu.

Shroder'in Binance US'ın halka arz edilmesine de yardımcı olacağı da belirtildi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, ABD'deki ortaklarının gelecek 3 yıl içinde halka açılmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Binance'ın üzerindeki regülasyon baskıları son dönemde artmış, şirket birçok ülkede özellikle türev ve kaldıraçlı işlemlere sınırlama getirmek durumunda kalmıştı.