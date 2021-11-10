Binance'den Fransa'ya 100 milyon euro yatırım

Binance, Fransa ve Avrupa'nın blok zinciri ve kripto para ekosistemini geliştirmek için France Fintech ile iş birliğine giderek, 100 milyon euroluk bir yatırım yaptığını duyurdu.

Binance'nin CEO'su Changpeng Zho (CZ), Paris'te düzenlenen konferansta "Objective Moon" adını verdikleri girişimin detaylarını açıkladı. CZ, "Fransa'daki yatırımımızla birlikte Avrupa'nın blockchain ve kripto para alanında gelişimini desteklemek istiyoruz" diye konuştu.

Fransa Fintech Başkanı Alain Clot ise iş birliğine ilişkin "Fransa'nın merkezi olmayan finans alanında Avrupa'nın önde gelen oyuncusu olmak için düzenleme, yetenek ve uzmanlık açısından benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Binance ile başlayan bu iş birliği ile ekosistemin önümüzdeki yıllarda dünyada önemli ölçüde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

100 milyon euroluk girişim, 3 önemli inovasyon projesi

Binance'nin finanse ettiği ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan France FinTech'in desteklediği proje, Fransa'da bir Binance Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulmasını, blok zincir güvenliğinin kritik bir unsuru olacak 'Objective Moon Accelerator' adlı merkeziyetsiz defter teknolojisi hızlandırıcısının (DLT) geliştirilmesi projesini ve kripto para ekosistemine yeni yetenekler kazandıracak çevrimiçi eğitim programını içeriyor.

Proje kapsamında, Fransa merkezli çevrimiçi eğitim platformu OpenClassrooms ve kripto donanım sağlayıcısı Ledger da eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Şirketin önümüzdeki dönem yatırımlarını Türkiye de dahil Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygınlaştırmayı planlıyor.