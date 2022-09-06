Binance'den sabitkoin hamlesi

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, mevcut kullanıcılarının hesaplarında bulunan ve yeni hesaplardan gelecek USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP) ve True USD (TUSD) sabitkoinlerini şirketin kendi sabit koinine dönüştürmeye başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre dönüştürme işlemleri 29 Eylül'de başlayacak. Circle Internet Financial tarafından çıkarılan USDC, Tether'in ardından ikinci sıradaki sabitkoin ve piyasa değeri yaklaşık 52 milyar dolar.

CoinGecko'ya göre USDC'nin dönüştürüleceği Binance'nin kendi sabitkoini BUSD'nin piyasa değeri 19,3 milyar dolar.

Binance yaptığı açıklamada, bu dönüştürme operasyonunun amacının kullanıcılar için likiditeyi ve sermaye verimliliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Binance ayrıca, USDC, USDP ve TUSD içeren tüm çiftleri ve işlemleri durduracağını, sisteminden çıkaracağını da belirtti.