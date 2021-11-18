Binance'ın milyarder CEO'su servetini bağışlamak istiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ), servetini bağışlamak istediğini açıkladı. CZ, "Rockerfeller'dan bu yana birçok girişimcinin yaptığı gibi servetimin çoğunu dağıtmak istiyorum. Amacım yüzde 90, 95 ya da 99'unu vermek" dedi.

Associated Press'e konuşan CZ, ekonomik açıdan bağımsız olduğunu belirterek, çok fazla para ihtiyaç duymadığını belirtti.

Binance hisselerini çoğuna sahip olan CZ'nin 2 milyar dolar civarında serveti olduğu tahmin ediliyor. Şirketi Binance'ın tahmini değerinin ise 300 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu da CZ'nin servetinin 200 milyar dolardan fazla olabileceği anlamına geliyor.

Diğer yandan ilk Bitcoin yatırımını 2014 yılında yapan CZ, sadece Bitcoin ve Binance Coin sahibi olduğunu da açıkladı.

CZ, çıkar çatışmasının önüne geçmek için başka kripto paraya yatırım yapmadığını söyledi.