Binance'tan milyar dolarlık sigorta fonu

Kripto para borsası Binance Holdings, kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.

Binance, kenara ayırdığı acil durum fonu ile siber saldırılar konusunda kullanıcıların endişelerini giderecek.

Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı açıklamada, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.