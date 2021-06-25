Bitci, Brezilya Milli Takımı için token geliştirecek

Spor endüstrisinde hızla yaygınlaşan taraftar token projeleri trendine Brezilya Milli Takımı'da katıldı. İspanya'dan sonra Brezilya'da blockchain dünyasına Bitci ile adım atacak.

Geçtiğimiz günlerde sermaye artışına giden kripto varlık platformu Bitci ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşma ile Brezilya Milli Takımı için bir taraftar token projesi geliştirilecek.

Bitci Teknoloji’nin blockchain platformu olan Bitci Chain üzerinde geliştirilecek tokenlar ilk olarak Bitci.com’da satışa sunulacak.

Futbolcuların NFT'leri de satılacak

Anlaşma kapsamında Brezilya Milli Takımı ve futbolcuları için geliştirilecek NFT’ler gelecek dönemde satışa sunulacak.

Öte yandan yapılan anlaşma Brezilya Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımları’nın yanı sıra U-20, U-17 ve U-15 takımlarını da kapsayacak.

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Bu önemli iş birliğiyle birlikte, teknolojimizi Güney Amerika’ya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yediden yetmişe herkesin büyük beğeniyle takip ettiği; yapılan bağımsız araştırmalara göre de dünyanın en çok izlenen milli takımları arasında başı çeken Brezilya’nın blockchain alanındaki tek iş ortağı olmak bizler için büyük gurur verici” değerlendirmesinde bulundu.