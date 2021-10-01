Bitci, Mona Lisa NFT'si için masada

Bitci Teknoloji, NFT pazarında önemli bir adımın sinyalini verdi.

Çağdaş Holding bünyesinde kurulan Bitci Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, Mona Lisa NFT'si için Louvre Müzesi ile görüştüklerini açıkladı.

Çağlar, "NFT pazarı ise bambaşka bir dünya. Burada sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biriyle, İsviçre’de yüzde 50-50 ortaklık kurmak üzere görüşüyoruz. NFT’de yeni yılda işlemlerin başlamasını planlıyoruz. NFT’yi herkes sadece bir dijital fotoğraf karesi olarak algılıyor. Halbuki burada sınırlar o kadar geniş ki... Mesela Louvre Müzesi ile bu konuda görüşüyoruz, Mona Lisa’nın NFT’si için” ifadelerini kullandı.

Sermaye şartı en az 100 milyon lira olmalı

Türkiye’de kripto para sektörünün henüz emekleme döneminde olduğunu ifade eden Çağlar, “Sektörün sağlıklı büyümesi için gerekli unsurlardan biri de yasal düzenlemeler. Yıl bitmeden de belli başlı düzenlemelerin hayatımıza girebileceğini düşünüyoruz. Şu an Türkiye’deki kripto borsa sayısı 40 civarında. Bu çok fazla. Sektörümüzde sermaye şartı en az 100 milyon TL olmalı. Yazılımcı sayısı, bilançoların şeffaflaşması gibi konular da ele alınmalı” dedi.

Brezilya'da borsa kuracak

Çağlar, Brezilya’da entegre bir borsa oluşumuna gideceklerini belirterek, “Bu yapının adı da Bitci olacak. Bütün fan token’lar, Bitcicoin ve diğer coinler burada listelenmiş olacak. Bunun için şirketimizi kurduk” dedi.

Brezilya dışında İsviçre, Malta ve İspanya’da da şirket kurduklarını sözlerine ekleyen Çağlar, “Malta’da iki şirketimiz var. Biri borsa, diğeri ödeme sistemleri üzerine. Ödeme sistemleri üzerine olan şirketimiz sayesinde mesela ESES Token ile İtalya’da pizza bile yiyebileceksiniz" şeklinde konuştu.

"Zararı ortadan kaldırdık"

Çağdaş Çağlar, "Yatırımcılarımız için geri alım garantisi uygulaması başlattık. Bu dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir uygulama. Hatta bunu, yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için geriye dönük de uygulama kararı aldık. Yani kripto para gibi volatilitesi ve riski yüksek bir sektörde, biz bir ilki yaparak zararı ortadan kaldırdık’” dedi.

Bitci olarak ‘fan token’ ve NFT tarafında globalde lider oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten Çağlar, anlaşma sağladığı takım ve organizasyon sayısının 40’ı geçtiğini, yıl sonuna kadar 80'i aşmayı planladıklarını açıkladı.