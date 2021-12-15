Bitci ve Google Cloud'tan ödüllü blockchain yarışması

Google Cloud ve Bitci Teknoloji iş birliğiyle, 17-18-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Hackathon Bitci için başvurular başladı.

Blockchain teknolojisine ilgi duyan tüm yazılımcıların katılımına açık olan yarışmada, dereceye girenlere toplam 50 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Tamamen online ortamda gerçekleştirilecek projeyle ilgili başvuru süreci devam ederken, etkinliğe dileyenler bireysel olarak dileyenler ise ekip halinde katılabilecek.

Ödüller Bitcicoin olarak verilecek

Etkinlik kapsamında katılımcılar tarafından sunulan projeler Google Cloud ve Bitci Teknoloji A.Ş ekipleri tarafından incelenerek belirlenecek.

Kazanan kişiler, Bitci websitesi (bitci.com) ve Bitci sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.

Yarışmada, dereceye girenlere, birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL’lik olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde Bitcicoin dağıtılacak.

Kazanan kişilerin ödülleri, kazanan kişi adına oluşturulmuş Bitci hesapları üzerinden, Bitcicoin cüzdanlarına yatırılacak.

"Blockchain teknolojileri hâlâ yolun başında"

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, bugün dünyanın blockchain teknolojileri alanında hâlâ yolun başında olduğunu ifade ederken, “Ülkemizin blockchain alanında dünyaya öncülük edebilmesinin öncelikli koşullarından biri de buna uygun insan kaynağını yetiştirebilmek. Çok kaliteli bir insan kaynağımız, çok yetenekli gençlerimiz var. Biz bu gençlerimizi doğru yollara yönlendirir; onlara yeteneklerini gösterebilecekleri platformlar sunabilirsek blockchain yolculuğunda da ülkemize müthiş bir katma değer sağlamış olacağız. Bu hackathon’u bunun için çok önemsiyoruz. Bitci Teknoloji olarak buradaki hedefimiz de sadece gelecek teknolojileri hızlı bir şekilde yakalamak, onlara adapte olmak değil, aynı zamanda Bitci’yi bu teknolojileri ülkemize, dünyaya kazandıran bir platform haline getirmek” dedi.