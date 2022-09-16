Bitcicoin, listelenme zincirine Gate.io da ekledi

Bitci Teknoloji tarafından geliştirilen Bitcicoin, bu kez Gate.io’da listeleniyor. Gate.io’da Bitcicoin alım-satım işlemleri 23 Eylül 2022 saat 13.00’te başlıyor.

Gate.io, Bitcicoin listelemesine özel olarak 22 Eylül saat 10.00’da başlayarak 23 Eylül saat 10.00’a kadar sürecek toplam 120 bin dolarlık Bitcicoin airdropunu kapsayan bir startup düzenleyecek.

Daha önce Bittrex, XT, Finexbox, LBank, ProBit, BigOne, Biconomy, MEXC Global ve son olarak 2 Eylül’de Bitget’te listelenen ve işlem görmeye başlayan Bitcicoin, Eylül’deki global listelenme zincirine eklediği Gate.io ile işlem gördüğü global borsa sayısını 12’ye yükseltti.