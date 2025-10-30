Bitcoin 108 bin doların altını gördü: Fed etkisi sürüyor

ABD Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından Powell’ın “daha fazla gevşemeye gerek olmayabilir” mesajı, Bitcoin’de satış dalgası yarattı.

Fed, politika faizini çeyrek puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Bu, art arda ikinci faiz indirimi oldu. Ancak Powell, gevşeme döngüsüne ilişkin beklentilere “temkinli olunmalı” uyarısıyla yanıt verdi.

Powell’ın açıklamaları sonrasında piyasalarda riskten kaçış eğilimi belirginleşti. BTC Markets Finans Başkanı Charlie Sherry, değerlendirmesinde “Powell’ın söylemleri, dijital varlıklarda tereddüt yarattı. Teknoloji hisseleri yükselirken kripto varlıklar bu eğilimi takip etmedi; zayıf görünüm devam ediyor” dedi.

Diğer yandan satışlar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmenin ardından kısa süreli olarak hız kazandı. Trump, görüşmeyi “olağanüstü” olarak nitelendirirken, Çin mallarına uygulanan fentanil tarifelerinin yarıya indirildiği yeni bir ticaret anlaşmasının duyurulduğunu açıkladı.