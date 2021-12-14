Bitcoin 2 ay önceki seviyelere geriledi

Kripto varlıklardaki satış dalgası devam ediyor.

Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin, kademeli düşüşünü sürdürürken, yaklaşık 2 ay önce işlem gördüğü seviyelere geriledi.

Bitcoin, bugün 47 bin dolar civarında işlem görüyor. Aynı zamanda bu seviyeler kritik 200 günlük hareketli ortalamanın sınırında bulunuyor.

Yaklaşık 5 haftadır değer kaydeden Bitcoin, dün yüzde 8'e yakın düşüşle 45 bin 700 dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin'in yaşadığı dalgalanmalar altcoinlerdeki sert satışları da tetikliyor. En büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum 3 bin 700 dolar civarında işlem görüyor.

Para girişi geçen hafta da devam etti

Diğer yandan CoinShares'in Dijital Varlık Fon Akışları raporuna göre, geçen hafta kripto varlıklara 88 milyon dolar sermaye girişi oldu.

Bitcoin, 51 milyon dolar ile en fazla sermaye girişi olan kriptopara olurken, ay başından bu yana 88,2 milyon dolar, yıl başından bu yana 6,45 milyar dolar Bitcoin'e yöneldi.

Ethereum'dan bu hata 17,2 milyon dolar çıkış gerçekleşirken Solana 18,8 milyon dolar, Tron 17 milyon dolar ve çok varlıklı yatırım ürünleri 15 milyon dolar yatırım aldılar.

Kripto varlıklara ay başından bu yana 144 milyon dolar ve yıl başından bu yana 9,5 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

BoE Başkanı Bailey'den kripto varlık uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise bankalar ve diğer finansal kuruluşları regülatörler yeni kurallar ortaya koyana kadar aşırı oynaklık gösteren kripto varlıklara konusunda "özellikle ihtiyatlı" olunması konusunda uyardı.

BoE'nin Finansal Politika Komitesi toplantısının ardından konuşan Başkan Bailey, kripto varlıklara ilişkin getirilecek yeni kuralların inovasyonun ve rekabetin desteklenmesi ihtiyacı ile risk yönetimi arasında dengeyi sağlayacağını vurguladı.

Bailey, "Finansal Politika Komitesi, finansal kuruluşların bir rejim, düzenleme ortaya konana kadar kripto varlıklara karşı özellikle dikkatli, ihtiyatlı bir yaklaşım belirlemeleri gerekli. Kripto varlıklar bugün bir finansal istikrar riski değiller, ancak böyle bir duruma gelebilmek için her şeye sahipler" diye konuştu.

Finasal Politika Komitesi tarafından yapımlan açıklamada da kripto piyasasının hızlı şekilde büyümeye devam ettiği, 2020 yılı başından bu yana 10 kat büyüyerek küresel finansal varlıkların yüzde 1'ine ulaştığına dikkat çekti.