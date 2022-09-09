Bitcoin 20 bin doların üzerinde

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in kritik 19 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle altcoinler de düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde piyasadaki seyri tersine döndürerek yönünü 20 bin dolara çeviren lider kripto para birimi, 20 bin 800 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin’deki hareketlilikten destek alan Ethereum ise yüzde 5,7’lik yükseliş ile güne başladı. 1700 doların üzerine çıkan Ethereum an itibariyle 1692 dolardan işlem görüyor. Piyasanın merakla beklediği Ethereum Merge yükseltmesinin de lider altcoinin fiyatına olumlu yansıyacağı bekleniyor.

LUNA krizi ile başlayan, Celsius Network ve Tornado Cash ile aylardır devam eden olumsuz haberler kripto para piyasasını sarstı. Piyasadaki gerilemeye destek veren başka bir neden de Fed’in sert faiz artışları oldu. Dolar endeksinin hafta içinde 110 seviyesini aşarak 20 yılın ardından rekor kırması kripto paralarda düşüşe yol açtı. Kripto para birimleri bugün dolar endeksinin 108 seviyesine düşmesinden destek bularak yükselişe geçti.