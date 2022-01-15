Bitcoin 2022: Dibin de dibi vardır

Barış ERKAYA

Kripto para yatırımcıları kendi tabirleriyle ATH, yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşma hesapları yaparken geçen hafta Bitcoin’de 40 bin dolarla baş başa kalıverdi. Psikolojinin uzun süre ‘boğa’ olarak tanımlandığı piyasada tüm rüzgar tersine döndü. Dibin neresi olduğu hesapları yapılıyor, 2022’nin 2017- 2019 dönemindeki mega ayı dönemine benzeyip benzemeyeceği tartışılıyor. Bu noktada borsalar için en eski tespitlerden birini hiçbir zaman akıldan çıkarmamakta fayda var: Dip diye bir şey yoktur ve kontrolü size ait olmayan bir piyasada her zaman dibin de dibi vardır. Fakat şu var ki; Kripto paraların ortaya çıkışı ve hızla yatırımcı kazanmasına sebep olan temel unsurlarda bir değişiklik olup olmadığı kripto paraların da 2022 ve sonrasında nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Bitcoin’in fiyatını belirleyen ve etkileyen bazı temel unsurdan bahsetmek mümkün. Bakalım bu konularda bir temel trend değişikliği var mı?

BENİMSENME

Bitcoin ve kripto paraların finansal piyasalardaki büyük aktörler veya devletler tarafından kabullenilip kabullenilmediği konusu. Yatırımcı cephesinde her geçen gün dev kurumlar (ki çoğu eski finansal sistemin aktörleri) Bitcoin ve hatta bazı alt coin'leri benimsiyor. Devletler açısından bakıldığında ise El Salvador’un ardından bazı diğer ülkelerin de Bitcoin’i bir yatırım aracı veya bir para birimi olarak kabul etmesi beklentisi mevcut. Tesla’nın Dogecoin’le satışa başlaması ise haftanın sürprizi.

ARZ

Bitcoin, defl asyonist olma iddiasıyla ortaya çıktığı için bu kadar hızlı primler yaptı. Bitcoin’in arzı da, son arz tarihi de belli. Alt coin'lere gidildiğinde özellikle sürekli olarak sirkülasyonu artan türden coin'ler en büyük yanılgı noktası. Fakat bu piyasanın çıpası eğer Bitcoin ise oraya talep de artıyor. Bu da fiyatın daha da yukarı çıkması için yeterli sebep. “Fiyatı hep yukarı giden” tanımı bakış açısına göre değişebilen bir şey. Yatırım için belirlediğiniz vadenin ne olduğuna bağlı. Bitcoin’in 3 yıl boyunca sürekli düştüğü dönemler var. Fakat o dönemde sabreden için getirisi 20 katı geçti. Alt coin'ler söz konusu olduğunda 100-200 katı kazançlar da söz konusuydu. Eğer bahsedilen dibi bulmak ve oradan yatırım yapmaksa, 20 bin dolarlardan 3 bin dolarlara indiği dönemler de var. Çok zor olsa da bu olasılığı unutmamak lazım. Uzun vade ise her zamanki gibi minimum risk, maksimum getirili vade.

SPEKÜLASYON

Bu nokta artık çok karışık. Merkeziyetsizlik iddiasıyla çıkan bir piyasada şu anda dünyanın en büyük alım-satım platformları merkezi. Yani klasik borsalardan farklı değil. Bitcoin, normal şartlarda yapısı itibariyle enfl asyona karşı ulusal para birimlerinin kriz taşıma özelliğinden bağımsız olması gerekirken bugün ABD’de kaç tane işsiz olduğundan bile etkilenir hale geldi. Neden? Aslında “benimsenme” bu piyasayı büyütecek etken olarak kabul edilse de benimsenme arttıkça daha fazla geleneksel finans kurumunun bu piyasaya girmesine ve bu kurumların da paraya yön verirken halen eski finansal sistemin refleksleriyle hareket etmesine neden oluyor. Bu dilemma kripto paraları da giderek gelenekselleştiriyor. Kaldı ki, bir piyasada piyasayı etkileyecek büyüklükte yatırımcıların sayısı ne kadar fazlaysa spekülasyon ve hatta manipülasyon da o kadar fazla oluyor.