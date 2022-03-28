Bitcoin, 2022'nin zirvesine çıktı

Kripto varlıklar, haftaya hızlı yükselişlerle başladı. Bitcoin başta tüm kripto para birimlerindeki yükselişlerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batı'nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları atması etkili oluyor.

Bu sabah saatleri itibarıyla Bitcoin 47 bin doları aşarak 2022 yılında gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin 47 bin 520 doları görürken Ethererum yüzde 5'lik artışla 3 bin 310 dolar; Rİpple yüzde 3 atışla 0,8545 dolar, Avalanche yüzde 6 artışla 91 dolar; Solana yüzde 7 artışla 109 dolardan işlem görüyor.

24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doları aştı

Kriptopara piyasasında son 24 saatte işlem hacmi 100 milyar doları aştı

CoinMarketCap verilerine göre, kriptopara piyasalarında son 24 saatte gerçekleşen işlem hacmi önceki güne göre yüzde 63 artarak 100 milyar doları aştı.

En yüksek işlem hacmi 34,4 milyar dolar ile Bitcoin'de gerçekleşirken, Ethereum işlem hacmi 16,2 milyar dolar oldu.

Kriptoparaların piyasa değeri de bir önceki aya göre yüzde 4,75 artarak 2,12 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri 892 milyar doları aştı. Ethereum'un piyasa değeri 400 milyar dolara dayandı.