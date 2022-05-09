Bitcoin, 3,5 ayın dibini gördü

Bitcoin fiyatı bu sabah Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü hareket ile özellikle de teknoloji sektörü hisselerindeki değer kayıpları ile paralel bir hareket izleyen Bitcoin fiyatı 33 bin 266 dolara kadar geriledi.

Ocak ayında fiyat 33 bin 951 dolar seviyesini görmüştü.

Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 2,46 kayıpla 33.705 dolar seviyesinde.

Bitcoin'deki aşağı hareket diğer kriptoparalara da yansımış durumda. Ethereum fiyatı yüzde 3,13 değer kaybederken Solana yüzde 2,46, Terra yüzde 3,86, Cardano yüzde 4,1 ve Avalanche yüzde 4,38 düşüş yaşadılar.