Bitcoin, 5 ayın en yüksek seviyesini gördü

Kripto para piyasasında pozitif seyir bugün de devam etti. Bitcoin, 55 bin doları aşarken piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

3 bin 600 doların üzerini gören Ethereum'un ise piyasa değeri 420 milyar dolar seviyesinde seyretti.

Saat 17.26 itibarıyla Bitcoin 54 bin 184 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 570 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin, en son 12 Mayıs'ta 55 bin doların üzerini görmüştü. 14 Nisan'da da 64 bin 800 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Powell, umutsuz havayı dağıttı

Çin'den gelen yasak kararı sonrası Bitcoin 39 bin dolar seviyesine kadar çekilmişti. Geçen hafta Powell'ın kripto paraları yasaklamayı düşünmediklerini açıklamasının ardından Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirmişti.

Powell, Fed’in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını ancak stabil koinlerin daha fazla denetime ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bitcoin, temmuz sonunda başlayan rallisini eylül ayı başına kadar sürdürmüş ve 53 bin dolara kadar yükselmişti. Ethereum da 4 bin doları aşmış ardından 2 bin 500 dolar seviyesine çekilmişti.

Yükselişin yıldızı Shiba oldu

Öte yandan son günlerde piyasadaki yükselişin yıldızı Shiba oldu.

8 gündür aralıksız yükselen Shiba, son 24 saatte yüzde 45'e yakın primlendi.

Shiba'daki yoplam yükseliş ise yüzde 250'yi buldu. Shiba, 0,00002498 dolar seviyesinde işlem görüyor.